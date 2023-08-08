有鑑於終端市場仍偏向保守，客戶端在庫存策略上持續嚴謹，聯詠預估第三季營收將會相較第二季有個位數衰退，但展望2024年，王守仁表示，聯詠看到有幾個產品線仍是具有成長空間。手機用AMOLED明年會持續成長；高階PC迎接換機潮，出貨會顯著提升；SoC(系統單晶片)將有客戶加入，成長可以期待；車用產品也會持續成長，尤其是TDDI部分，還有AR(擴增實境)/VR(虛擬實境)、ASIC(客製化晶片)等也有不錯的機會。

談到聯詠在AI的機會上，王守仁表表示，目前生成式AI處在剛起步階段，對未來應用創新上，應該可以為聯詠帶來新的商機。

面對大陸TDDI的價格競爭，王守仁指出，聯詠會從四個方向應對，首先，提升設計技術實力，提高產品附加價值和競爭力；第二，推出更多高階應用產品；第三，持續優化產品，提供客戶具有競爭力的解決方案；最後，即是嚴謹庫存管理。