至少268名過去在美軍洲際彈道飛彈發射基地工作的美軍、眷屬傳出罹癌，最新檢測發現，蒙大拿州空軍基地的2處發射設施驗出致癌物質超標，美軍已下令立即清理。

美聯社今年1月踢爆，蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base）至少有9名負責發射飛彈的現役、退役美軍罹患非何杰金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin's lymphoma, NHL），後續美國空軍航太醫學院（Air Force School of Aerospace Medicine）就對所有負責發射飛彈的士兵及眷屬展開調查，以了解他們的患病情形。

此外，美國空軍也於6月底派員檢測各大洲際彈道飛彈基地，採集水、泥土、空氣及飛彈發射設施的表面物質，空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）昨（7）日發布聲明指出，在對洲際彈道飛彈基地進行廣泛採樣後，馬姆斯卓空軍基地2處發射設施的多氯聯苯（PCB）含量超過美國環境保護署（US Environmental Protection Agency）建議的數值。

多氯聯苯是一種油狀或蠟狀物質，被美國環境保護署認定為可能的致癌物質；非何杰金氏淋巴瘤是一種血癌，透過淋巴系統擴散癌細胞。

負責發射飛彈的美軍相繼傳出罹癌，美國空軍對飛彈基地展開調查。

報導指出，馬姆斯卓空軍基地的300個飛彈設施表面樣本中，21個檢測出多氯聯苯，不過當中19個低於標準，2處超標，空氣樣本中沒有驗出多氯聯苯。目前美國空軍仍在等待懷俄明州沃倫空軍基地（F.E. Warren Air Force Base）、北達科他州麥洛特空軍基地（Minot Air Force Base）的檢測結果，上述三座基地都存有義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。

針對馬姆斯卓空軍基地2處飛彈發射設施驗出致癌物超標，空軍全球打擊司令部司令、布西爾將軍（Thomas Bussiere）已下令立即清理。

畫面為美軍2022年8月試射義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。

不過美聯社8日指出，實際罹癌的美軍人數可能更多，非政府組織「火炬之光倡議」（Torchlight Initiative）統計，過去數十年來，至少有268名曾在洲際彈道飛彈基地服役的軍人或眷屬罹患癌症、血液疾病或其他疾病，其中至少217人罹癌，至少33人罹患非何杰金氏淋巴瘤。

負責發射飛彈的軍人（missileer）在美軍中佔少數，每年只有數百人，自義勇兵飛彈於1960年代服役以來，至今這個群體約只有21000人。

飛彈發射人員不分男女兵，他們必須在地下發射控制中心值勤，主要任務是監控，必要時發射飛彈。每一梯有2人值勤，必須在地下室待上數天，在總統下令時轉動鑰匙，發射義勇兵三型洲際彈道飛彈。