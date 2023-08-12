據衛福部統計，20至64歲勞動人口罹癌人數逐年上升，截至2021年已有47萬人，台灣年輕病友協會副秘書長劉桓睿表示，若以每人每月勞動力產值14萬4060算試算，如果癌友3個月無法工作、就影響2045億元產值，以癌友常見的治療周期1年來看，上看8181億元。

台灣年輕病友協會今天舉行「2023青年健保論壇」，盼推動社會對癌症病友的正向循環，幫助保有國家生產勞動力、減低勞損。

劉桓睿表示，由於台灣醫療保健支出相較於日本、韓國偏低，也表現在台灣癌症死亡率、五人存活率等皆較日韓來的差，並台灣的平均餘命、不健康壽命增長。

因此外界思考是否要調漲保費？劉桓睿認為，要解決保費收入問題，不如解決低薪問題。他也建議，應加強癌症預防政策，包括施打癌症疫苗、強化癌症篩檢政策、積極防治癌症前導性疾病，治療部分則要提升新藥柔新科技可近性，並以病人為中心藥品給付政策，新藥納入應評估間接成本及社會成本。

劉桓睿指出，曾調查發現有27.5％癌友因罹癌導致工作中斷、55.8％每年損失36萬元以上收入，呼籲應提供聘僱病友的企業稅賦優惠並給予病友更多勞動法規的保障。