最近大陸有一名網紅Jake遭多名YouTuber指控，先前他聲稱母親罹癌需要籌醫藥費，短時間獲得台灣人抖內和捐款，金額高達新台幣500萬元左右；沒想到Jake疑似利用台灣人愛心，母親癌逝後，繼續開心使用善款，買奢侈品甚至去日本旅遊，儘管他本人發聲否認並強調「時間會證明一切」，仍遭網出征。

大陸網紅Jake長期經營YouTube頻道「Jake的公開日記」，記錄自己和帶著父母來台的經驗等，先前他曾透露母親罹患「急性骨髓性白血病」，在大陸醫藥費就要人民幣170萬元（約新台幣750萬元）左右，龐大壓力下決定募款；而台灣民眾愛心不落人後，短時間內捐了至少新台幣500萬元，讓Jake和家人都十分感動。

Jake發影片自清。（影片／Jake的公開日記YouTube）

Jake先前透露母親罹患癌症，需要龐大醫藥費，透過募款收到台灣人500萬元資助。（影片Jake的公開日記YouTube）

不過，有網友注意到Jake每次直播都會遮住繳費單細項，收到募款後更換了iPhone手機、買進口車和帶父親爽玩日本，連自稱母親在北京住院，也遭挖出其實是在河北陸道培醫院。Jake在母親癌逝後，依舊使用善款過著舒服的生活，才令多位網紅看不下去，蒐證揭露他貪婪醜態。

在Jake遭踢爆利用台灣人愛心後，他把頻道名稱從「Jake的公開日記」改為「天」，16日還發影片自清，強調時間是最好的答案，堅稱「誰會利用自己母親的生命去騙錢」，還推測擋了別人財路，就遭到惡搞報復。儘管Jake否認自己欺騙台灣人，但廣大網友仍不相信，紛紛留言感嘆，「台灣人真的太善良」、「好可惡耶，利用我們的愛心」、「唉，以後不敢隨便相信網紅的話了」。