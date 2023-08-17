兩岸交流往來多年，雖然大陸官方不斷重申「和平統一」政策，但大陸內部仍有鷹派人士主張武統。兩岸發展研究基金會董事長丁守中今天表示，「以武促統」的政策無法收攬台灣人心，更會讓主張「親中和中」的國民黨在台灣裡外不是人。

由大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」今天（17日）在四川成都舉行，今年的主題是「兩岸關係與民族復興」。今年的會議是新冠疫情3年解封之後，兩岸學者、大陸各地台辦官員再度聚首、面對面交流，雙方與會共計約120人。

研討會開幕式，由海研中心副主任勉擔任主持人，現場致詞嘉賓依序是：四川省副省長楊興平、兩岸發展研究基金會董事長丁守中、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、大陸國台辦副主任潘賢掌。

丁守中致詞時表示，兩岸關係的前景、道路的選擇、如何促進合作發展、增進兩岸人民的福祉，都讓討論會本身具有時代意義，「當前不管是中國大陸、台灣、中美關係，甚至中華民族的偉大復興，都走在關鍵的十字路口。」

「兩岸人民是持續的和平幸福發展、還是戰亂動蕩？國際間的角力決定了兩岸政策選擇的一念之間」，丁守中指出，「兩岸人民能不能真正認清國際霸權的政治鬥爭、認清戰爭的陰謀跟險惡，以及可能掉入西方霸權反動集團的陷阱，避免兩岸同胞骨肉相殘，同時又能夠促進兩岸共同互利和平發展整合，這些嚴肅的課題都關係著中華民族偉大復興。」

丁守中說，「從國際大局來講，眼前兩岸最需要安定和平的國際環境，炒作台海危機跟敵意，對兩岸都不利，我們也看到中國大陸高速發展所產生的一些問題，這些都需要爭取更多的和平發展的時間。」

丁守中表示，中國大陸高速崛起，激起西方霸權的全面打壓和抵制，台獨勢力的背後也是同樣這批人在支持。如果中國大陸繼續圍繞「以武促統」的政策，只會讓西方勢力有更多介入的藉口，把台灣變成東亞的火藥庫、地雷島，「這樣做不但無法收攬台灣人心，也無法改善中國大陸與西方國家的關係，更會讓主張『親中和中』的國民黨在台灣裡外不是人。」

丁守中強調，「大陸的對台政策，如果是採用冬天暖陽的路線，效果會比北方來的寒風更有效。既可以爭取台灣人民心，還可化解西方反中的藉口跟敵意。」