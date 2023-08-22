雙城論壇即將在29日於上海舉辦，台北市長蔣萬安也將親自率團與會。消息一出後，中國大陸的官方媒體也對這次蔣萬安親自率團參與論壇，給予「為和平之樹持續澆水」的高度評價。對此講萬安則回應，絕大部分的民眾都不希望兩岸兵凶戰危，而是能夠和平繁榮，因此透過雙城論壇這樣的平台，持續維持交流溝通的管道。

蔣萬安出訪雙城論壇前夕，中國大陸宣布21日起暫停台灣芒果輸入中國大陸，時機點敏感引發各界議論。蔣萬安22日接受媒體訪問時，也被問到出訪雙城論壇時，是否會特別替台灣爭取農產品解禁？對此蔣並未正面回應，僅表示在兩岸之間越艱難的時候，大環境越緊張的時候，越需要交流溝通。

針對雙城論壇出訪期間，是否會抽空到前總統蔣中正與蔣經國的故鄉奉化參訪？蔣萬安則直言，行程大致已經排定，日前市府副秘書長王秋冬，已經實際到上海各個可能的參訪地點實際看過，行程算是排得相當滿，且還有雙城論壇的主論壇與分論壇，及簽署MOU（合作備忘錄）的儀式，相關行程都已經排定。

至於民進黨議員林延鳳控訴，向市府提前調閱MOU內容卻遭拒一事，蔣萬安則直言都是依照過去的慣例來進行，發言人之前也都有回應過，未來一定都會將簽署的MOU公開。現場記者則追問是否是因為中國大陸的緣故？蔣萬安則強調「一切都是依照慣例，以及我們過去怎麼處理，我們就照慣例來處理。」