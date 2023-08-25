陸委會昨公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流之相關規畫，民進黨立院黨團表示，兩岸老百姓的交流不管是文化或觀光旅遊都形成常態，但2019年中國大陸片面終止整個觀光客到台灣旅遊，非常可惜，經過3年多到現在，恢復陸客從9月1日可以來台觀光，恢復兩岸團體旅遊，政府率先釋出善意，伸出橄欖枝就看中國大陸如何回應。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，陸客團來台限額兩千，金馬小三通另外計算，我方組團到中國大陸去也是每天兩千人次起，放寬陸客來台交流，這在8月28日就能實施，兩岸之間任何交流，都期待是雙向對等的、互惠的，都期待正常化。

莊瑞雄說，中國大陸日前對外宣布開放旅遊獨漏台灣，希望大家能夠雙向，台灣政府率先宣布，希望可以得到中國大陸善意的回應，兩岸民眾之間的交流是常態，政治上爭議沒辦法短時間有共識，但是觀光旅遊、文化交流，是最沒有政治意味。

莊瑞雄提到，陸委會宣布都是善意，跨出第一步，中國大陸也不要只有嘴巴講一講，期待能有善意的回應，「歡迎客機、不要戰機」，共機不要來，相信國會各政黨大家都會表達歡迎態度。

莊瑞雄說，政府伸出橄欖枝，就看中國大陸如何回應，讓兩岸民眾對兩岸之間不管到台灣或是民眾到台灣大家互相互惠，過去產生這麼多爭議，不要以為陸客到台灣是讓利，團客可以到中國大陸去，中國大陸民眾也能到台灣來，是雙向正面的樂觀期待。