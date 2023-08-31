不過，卞傑民指出，原先預期旅遊產品價格在半年至1年後將逐漸恢復疫前水準，但目前看來通膨、人力短缺等問題影響延長，即使是過往淡季的第四季價格也未見調降，短期將維持較高價狀況，明年上半年機票價格是否有機會較今年同期下滑，可能還需要觀察1～2季。

鳳凰2023年上半年合併營收8.61億元、年增近17.71倍，營業利益0.76億元，較去年同期虧損0.3億元顯著轉盈，雙創近4年同期高。雖受業外提列海外基金減損影響，歸屬母公司稅後淨利0.57億元、每股盈餘0.79元，仍較去年同期虧損0.39億元、0.59元顯著轉盈。

卞傑民指出，隨著國境開放後出國旅遊需求強勁復甦，今年以來營運表現已谷底彈升。觀察單月營收較疫前2019年同期恢復狀況，鑒於春節時期落點不同，前2月合計已恢復疫前近7成，3～6月亦介於55～81％間。

鳳凰7月自結合併營收3.03億元，月增達54.48％、年增達近29.22倍，創近45月高點、恢復疫前約92％，主要受惠暑期旺季需求暢旺，以及歌詩達郵輪包船營收挹注。累計前7月合併營收11.71億元、年增達19.65倍，創近4年同期高、恢復至疫前約66％。

鳳凰受惠暑假旺季及郵輪包船挹注，看好第三季營運持續復甦。卞傑民指出，目前規畫配合台灣虎航菲律賓巴拉望及長灘島包機及10月華航日本鳥取包機，並爭取第四季員旅及獎旅團恢復舉辦商機，持續挹注下半年成長動能。

卞傑民指出，鳳凰營運聚焦4大策略，除持續擴大徵才、滿足人力需求，並上架銷售明年春節關島包機、MSC及歌詩達郵輪包船航次，同時增加歐洲金鳳凰、歐洲河輪、南極郵輪、北歐及美加地區賞極光等高端旅遊產品，明年底的相關高檔產品目前已銷售約5成。