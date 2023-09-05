宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉受海葵颱風影響，其聯外道路3日發生土石流，造成園區電力中斷以及雙向交通無法通行。宜蘭縣政府工商旅遊處表示，考量鄉公所針對聯外道路實施封閉，即日起持續休園，待公所將道路修復完成並確認鄉民及遊客通行安全後，縣府將另行公告重新開園恢復營運時間。

工旅處說明，電力部分，經台灣電力公司進行搶修，預計今晚8時恢復電力；另聯外道路部分，經鄉公所縣府4日起緊急派大型機具將路面土石清除完畢，但土石流造成路面毀損，且目前道路邊坡洪流不止流經道路，因此前往碧候溫泉交通仍然受阻，故持續休園中。