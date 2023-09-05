證券分析師張陳浩指出，台股今日持續震盪整理，預期9月中旬美國數據也公布的差不多，國際變數減少，再加上apple機這次有感升級，各界對銷售數字有樂觀的期待，屆持台股將有機會結束整理格局。

目前正值9月營收公布期間，不少個股表現都還不錯，張陳浩說其中AI股也有實質的業績反應，並非只是一個夢，族群修正過後市猶有可為。另外，apple手機這回大升級，Type-C、光學概念股皆有題材，不妨留意。

盤面上，大立光帶動材料-KY(4763)、祥碩(5269)牽手擠進千金俱樂部。台積電收在552元，下跌0.9%；台燿(6274)收在漲停板141.5元；天鈺(4961)收在漲停板157.5元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，展望9月，考量全球景氣仍在谷底調整階段，且美國降息預期延至明年第二季，加上籌碼面暫不利指數大幅衝高，需等待台股基本緩步回溫，建議在指數回檔時可分批布局成長股，以搭上升息尾聲之後的台股多頭表現。

孫傳恕分析，目前台股來到10年均值區間上緣，已非便宜的市場，預料需要景氣明顯好轉才有帶動大盤持續上攻的動能，而眼見景氣已落底，下修空間有限，且未來將逐步回升，指數底部亦將同步持續墊高，加上9月蘋果新機即將發表，可望成為激勵蘋概股表現的題材。