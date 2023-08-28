台北市長蔣萬安29日將赴上海進行雙城論壇，為疫情後首次實體交流。是否與國台辦主任宋濤見面，及是否受颱風蘇拉影響等，成為外界關注焦點。台北市政府發言人殷瑋表示，目前並沒有規劃和宋濤見面，並將密切關注颱風動向，以即時反應。

殷瑋指出，目前並沒有規劃和宋濤見面。至於禮品中包含「雙口瓶」，寓意為兩岸和平。他說，已經準備好出訪儀節，屆時就可以看見禮品，不只是禮品寓意，重點是進行實質的市政交流以推動對話，對於兩岸整體產生正面助益。

媒體追問，蔣萬安是否會因為颱風蘇拉提前返台？殷瑋回覆，蔣萬安面對颱風的態度，一向是要求各局處戒慎恐懼並料敵從寬、禦敵從嚴，今早在市政會議中，也請各局處做好整備，密切關注颱風動向，即時反應。

而今年雙城論壇主論壇場地為上海東方濱江大酒店的「上海國際會議中心上海廳」，而不是選擇在前台北市長柯文哲2015年參與雙城論壇時，使用的浦西上海瑞金賓館，傳出背後原因為該地是蔣萬安曾祖父母蔣介石、蔣宋美齡的訂婚地。殷瑋則說，沒有特別考量，也不必做太多解讀。

他強調，雙城論壇是兩岸重要的交流平台，也是目前唯一的管道，且是行之有年又有制度的架構，局勢愈緊張，就愈彰顯對談的重要性，台商等民間人士也透過參與賦予期待，反映出台灣人民樂見和平，希望往兩岸和平的方向推動，各界都希望能夠看到實質的對話。