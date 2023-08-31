中國國台辦主任宋濤與國民黨副主席夏立言昨天到山西關聖帝君祖廟參訪時，宋濤讀著「結義圖石碑」一段誓詞「背義忘恩，天人共戮」，外界解讀有暗諷鴻海創辦人郭台銘的意味，對此，國民黨總統參選人侯友宜今天僅表示，不予評論。

夏立言出訪中國大陸，有媒體報導，宋濤與夏立言30日到山西運城解州關聖帝君祖廟參訪，夏立言和宋濤兩人來到結義亭，裡面有一個歷史悠久的石碑「結義圖石碑」，結尾最後一段話引起宋濤注意，指著誓詞唸了最後一段話：「背義忘恩，天人共戮。」宋濤此舉也被解讀有暗諷日前宣布參選總統的郭台銘的意味。

侯友宜今天上午召開醫療政見記者會後，被問到夏立言與宋濤參拜關聖帝君祖廟，以及宋濤說出「背義忘恩，天人共戮」一段話，是否是在暗諷郭台銘，侯友宜僅表示，不予評論。

談到國民黨副主席連勝文稱有與郭台銘交流，得到的答案是「侯下郭上」，但郭台銘辦公室回應與事實不符，且表示郭台銘過去1個月內並未與連勝文見面或用任何方式聯繫，侯友宜也僅說，他不清楚連勝文與郭台銘的對話內容，所以無法評論。

媒體詢問，商業周刊小編昨天發文，疑暗指侯友宜沒有政見，至今尚未道歉，侯友宜說，選辦已經鄭重要求商周道歉，選辦展現態度，他個人也已強調不要扭曲誤導，候選人是有政見的，所以還是重申，應要有負責任的態度。

此外，前立委邱毅指侯友宜競選辦公室執行長金溥聰因為不滿國民黨主席朱立倫，因此請假，今天陪同侯友宜召開醫療衛生政見記者會的國民黨智庫執行長柯志恩表示，金溥聰目前依然活躍於侯團隊當中，不會請假，過去沒有、現在沒有、未來也不會有。