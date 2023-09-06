【全程字幕】「若當選總統我支持安樂死」 柯文哲喊話：這是文化非醫學問題

2024總統大選回歸政見交鋒，民眾黨參選人柯文哲日前被問到關於安樂死的話題，雖坦言是很難回答的問題，但仍當場表態「我個人是贊成」。而他今(6日)起連續召開2天政見說明會，有媒體爆出第2天主題將聚焦「安樂死」。

柯文哲之前在個人YouTube頻道上傳影片，影片中被民眾問及「您是一個醫生專業，您在當總統之後，會支持安樂死這件事情嗎？」他回應，這是很難回答的問題，能夠實施安樂死的國家，要那個國家的自律非常高，現在台灣的標準做法，台灣是做決定時要找另外2位醫師同意，「我個人是贊同安樂死的」。

柯文哲當時在影片中也談到，中華文化是認為「螻蟻尚且偷生、好死不如歹活」，因此安樂死的議題這題沒有標準答案，這其實不是醫學問題，而是文化問題。

根據《ETtoday新聞雲》今報導指出，柯營於7月開始正式討論政策，原定9月下旬才要陸續推政見，但後來受到侯陣營的影響，因此提前公布政策，且原本首場政見並非要推醫療議題。該篇報導更提到，柯在政見記者會首日公布醫療政見，第二天直搗敏感的生死議題，記者實際求證柯營時，柯營則語帶保留地說「待當天正式揭曉」。