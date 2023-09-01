台北市長蔣萬安31日晚間從上海返抵台灣，結束了3天2夜的上海行。隨團參加此行的對外關係協會秘書長黃奎博表示，這趟行程下來感嘆蔣萬安的體力與毅力，且整個行程的緊湊程度，不亞於過去蔣萬安在參選台北市長時，如同「跑選舉」般的緊湊。

黃奎博指出，蔣萬安曾說會在平等、互惠、尊嚴的情況下，創造一切有利於續辦雙城論壇的條件，有利於台北的事情就會去做；而且他認為目前兩岸關係這麼糟糕，地方城市之間的交流顯得更加重要，在這方面也會尊重市議會。

黃奎博直言，值得注意的，是這次是雙城論壇自2010年開始以來，第一次有台北市議會議長和副議長共同飛赴上海參加，或可顯示本屆議會對於雙城論壇的支持超過以往。同時，等於是在中國大陸自稱的反台獨軍事演訓頻繁時，讓出席的蔣萬安吃了定心丸。

黃奎博也分享，上海參訪行程的第三天，一大早七點半原定是蔣萬安與在滬台青一起騎效法台北Ubike的上海共享單車，氣象預報是雨天有可能取消，但前一晚確定應該是是陰爽的天氣。因為這趟堪稱「鐵人行程｣，著實累煞不少團員，所以有些年輕幕僚希望能不用陪騎，才能爭取多一點的睡眠時間，但蔣萬安仍準時神采奕奕地出現在黃浦江畔的騎車地點，讓人佩服他的體力和毅力。

針對蔣萬安此行重點之一「替動物園的小貓熊尋找新血緣」，黃奎博也透露，在蔣與上海市長龔正會面時，提到台北市動物園反應，目前園內小貓熊都有較近的血緣關係，不適合繁殖後代，所以希望上海動物園的小貓熊可以來台北共組家庭。

因為之前有消息傳出台北市動物園希望爭取大陸的雄性貓熊，讓現在全部是雌性貓熊的台北市動物園可以讓貓熊家族有公有母，所以包括部分媒體在內的一些人都以為所謂的小貓熊就是貓熊寶寶，但其實小貓熊是栗色軀毛、四肢與肚子黑色斑毛、面部有若干白毛的貓熊科哺乳動物，不是國人心中常見的黑白毛色相間的貓熊，所以北市府官員還特地找出小貓熊的照片，希望大家不要搞錯了。

黃奎博説，有趣的是小貓熊在大陸稱為小熊貓，而台灣稱的貓熊在大陸則稱為大熊貓，所以在車程中，來自台北的團員問大陸官員，「小熊貓長大了叫什麼？」大陸官員想了想說，「大小熊貓」。另外一位台北的團員又追問，｢那麼大熊貓的寶寶要叫什麼？｣大陸官員又想了想說，「小大熊貓吧？」。於是全車大笑，同時讓雙城論壇的場外交流更輕鬆、更拉近兩岸間的距離了。