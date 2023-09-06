據了解，特斯拉上海超級工廠用了33個月達成第一個百萬輛產出的目標，接下來只用了13個月就達到第二個百萬輛產出的里程碑，再度締造令業界為之震搣的新記錄。

陸媒報導，特斯拉上海超級工廠在2019年1月開工動土，同年12月30日完成第一披Model 3的交車，其「當年開工、當年投產、當年交車」迄今仍是業界的傳奇之一。

特斯拉表示，上海超級工廠讓一台整車完成裝配用不到40秒。上海廠的自動化程度已經達到95%，以往成千上百人完成的工作，如今只需要區區幾十人，工作效率大幅提升。