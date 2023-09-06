報導指出，這宗針對該IC設計與車用零組件製造商提起的訴訟將於10月10日在上海知識產權法院開庭審理。
而根據中國商業數據平台天眼查，小米旗下一家投資基金持有冰零約11.9%股份，為第二大股東。
周二特斯拉股價大漲4.69%，收在256.49美元，數據顯示特斯拉降價搶市的策略奏效，8月在中國售出84,159輛電動車，年增9.3%，但其成長力道仍然遠落後當地競爭對手比亞迪。
中國新能源車龍頭比亞迪8月在中國的銷量較去年同期大幅成長58%，為274,086輛。
《上海證券報》報導，特斯拉上海公司以侵犯技術秘密和從事不正當競爭為由狀告冰零智能科技（常州）有限公司。
報導指出，這宗針對該IC設計與車用零組件製造商提起的訴訟將於10月10日在上海知識產權法院開庭審理。
而根據中國商業數據平台天眼查，小米旗下一家投資基金持有冰零約11.9%股份，為第二大股東。
周二特斯拉股價大漲4.69%，收在256.49美元，數據顯示特斯拉降價搶市的策略奏效，8月在中國售出84,159輛電動車，年增9.3%，但其成長力道仍然遠落後當地競爭對手比亞迪。
中國新能源車龍頭比亞迪8月在中國的銷量較去年同期大幅成長58%，為274,086輛。
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