報導指出，這宗針對該IC設計與車用零組件製造商提起的訴訟將於10月10日在上海知識產權法院開庭審理。

而根據中國商業數據平台天眼查，小米旗下一家投資基金持有冰零約11.9%股份，為第二大股東。

周二特斯拉股價大漲4.69%，收在256.49美元，數據顯示特斯拉降價搶市的策略奏效，8月在中國售出84,159輛電動車，年增9.3%，但其成長力道仍然遠落後當地競爭對手比亞迪。

中國新能源車龍頭比亞迪8月在中國的銷量較去年同期大幅成長58%，為274,086輛。