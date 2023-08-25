【全程字幕】蘇拉恐成強颱直撲台！參加雙城論壇恐生變數？ 蔣萬安：已備妥3情境備案 @ChinaTimes

蘇拉颱風來勢洶洶，雖然目前距離台灣仍有600多公里，但依照目前氣象預報顯示，恐將直撲台灣而來，而時間點適逢台北市長蔣萬安前往上海參與雙城論壇。對此蔣萬安25日回應，近日都有特別關注颱風路徑的相關預測，也要求局處提前完成相關整備。

針對蘇拉颱風侵台時間，與上海雙城論壇時間重疊，是否會影響出訪的規畫？對此蔣萬安則回應，稍早就有特別針對蘇拉颱風的預測路徑去了解，目前大概有3種路徑，市府也會隨時掌握預測情況，並要求局處提前完成相關整備。

蔣萬安強調，北市府面對颱風也已經有了幾次經驗，最重要的態度就是「料敵從寬、禦敵從嚴」，接下來也會持續掌握蘇拉颱風的路徑，依照SOP的推演，做專業且科學的判斷。

現場媒體則追問，是否有可能因為颱風而選擇不親自出訪，甚至改由副市長林奕華帶隊出訪？對此蔣萬安並未正面回應，僅重複表示會依照SOP的推演決策，依照科學專業判斷，待颱風路徑更明確的時候，就會對外報告。