中央氣象局表示，強烈颱風蘇拉持續向西北轉西北西進行，若路徑沒有特殊變化，預計今天下午2時30分解除海上颱風警報。（編輯：唐聲揚）1120831

爆頭颱？海葵周末直撲北部 暴風圈籠罩半個台灣
海葵最快明發海警！路徑西修 更靠近北部海域
換北台灣當心！ 「海葵」要來了 大雷雨連5天
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