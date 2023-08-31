颱風蘇拉逐漸遠離 預計14：30解除海警 11:592023/08/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風蘇拉逐漸遠離，預計下午2時30分解除海警。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局表示，強烈颱風蘇拉持續向西北轉西北西進行，若路徑沒有特殊變化，預計今天下午2時30分解除海上颱風警報。（編輯：唐聲揚）1120831 爆頭颱？海葵周末直撲北部 暴風圈籠罩半個台灣 海葵最快明發海警！路徑西修 更靠近北部海域 換北台灣當心！ 「海葵」要來了 大雷雨連5天 #預計 #30分 #解除 #颱風蘇拉 #逐漸 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇拉颱風23：30解除陸警 暴風圈脫離陸地 23:552023/08/30 生活 豐田日本廠房陸續恢復生產 14:142023/08/30 財經 豐田系統故障影響上萬車量產 預計8／30晚全面恢復 15:432023/08/30 國際 蘇拉陸警解除時間曝！海葵接力「夾擊台灣」 天氣不穩到下周 17:322023/08/30 生活 蘇拉暴風圈明觸陸「3地灌雨」專家：海葵增強比預期快 15:002023/08/29 生活 蘇拉深夜解除陸警！天氣不穩到下周 降雨熱區全曝光 21:092023/08/30 生活 馬斯克解除政治廣告禁令 誤導性資訊恐再現X平台 09:212023/08/31 科技 蔣萬安隔海關心蘇拉動向 李四川：更需注意「這個颱風」 09:462023/08/30 生活 蘇拉颱風17：30發陸警 晚起變天 1地雨量紫爆 15:202023/08/29 生活 蘇拉颱風外圍環流狂掃 3縣市豪大雨 一路炸到天黑 16:082023/08/30 生活 《半導體》聯發科H2逐季回溫 外資：打入三星旗艦仍需時間 11:082023/08/31 財經 蘇拉再南修！全台風雨時程曝 專家：這天颱風假機會高 08:252023/08/29 生活 蘇拉強度明達巔峰！專家曝「颱風眼變銳利」 網嘆：白關注一周 19:372023/08/29 生活 蘇拉成完美風暴 彭啟明曬1圖慶幸台灣躲過 網嚇：對岸要發抖了 20:032023/08/30 生活 別再幻想颱風假！陸警解除時間曝 明8縣市風雨最猛 14:022023/08/30 生活 《國際金融》瑞銀Q2財報公布在即 重點搶先看 15:182023/08/29 財經 蘇拉威力飆升「開出漂亮颱風眼」 專家曝1情況夢魘再現 23:032023/08/29 生活 雙颱逼近低窪處恐淹水 謝國樑：已爭取增設抽水站 15:122023/08/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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