蘇拉剛走，接下來要留意海葵動態，中央氣象局指出，海葵可能在明天（9／1）下半天升級中颱，路徑比原先預測稍微偏西，更貼近北部海面，最快明白天發布海上颱風警報。氣象專家提醒，海葵明後兩天距離台灣最近，北部可能有局部大雨；周日海葵逐漸遠離，外圍環流影響才會減小，不過低壓帶的環境將延續至下周，不穩定的天氣仍會維持一段時間。

氣象局簡任技正伍婉華指出，海葵颱風今天凌晨2點中心位置在台北東南東方1320公里海面上，預估往西北西移動，路徑比原先預測有偏西、貼近北部海面的趨勢，明天將升級中颱，周六、日來到北部海面後北轉，不排除在明白天發布海警。

天氣風險分析師吳聖宇指出，明晚起海葵外圍環流可能為北部、東北部帶來降雨，雨勢大小要看颱風接近的程度，若海葵路徑較為接近北部、東北部海面的話，北台灣可能有局部較大雨勢，要等到周日颱風逐漸北上，外圍環流的影響才有機會減小；不過低壓帶的環境恐怕一直延續到下周，不穩定的天氣仍要在維持一段時間。

海葵路徑比原先預測稍微偏西，更貼近北部海面。（中央氣象局提供）

至於昨晚生成的鴻雁颱風距離台灣相當遙遠，位於整個季風低壓槽的最東邊，未來會以比較快的速度向西北到偏北方向，趨向日本南方海面，接近台灣的機會低。