受海葵颱風災情影響，台東縣政府表示，海端鄉利稻村因道路中斷，考量民眾安全明（7）日停止上班、停止上課。

颱風吹倒巨木壓歪賽德克巴萊「彩虹橋」 桃市府急封閉
南橫公路利稻段闢人行便道 利稻村6日持續停班課
海葵強襲路斷、停電 宜蘭碧候溫泉持續休園
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