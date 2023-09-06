再一天！路不通 台東利稻村明天仍停班課 17:212023/09/06 中時 蔡旻妤 、 蕭嘉蕙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台20線搶修畫面。（第三區養護工程處提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受海葵颱風災情影響，台東縣政府表示，海端鄉利稻村因道路中斷，考量民眾安全明（7）日停止上班、停止上課。 颱風吹倒巨木壓歪賽德克巴萊「彩虹橋」 桃市府急封閉 南橫公路利稻段闢人行便道 利稻村6日持續停班課 海葵強襲路斷、停電 宜蘭碧候溫泉持續休園 #海葵 #利稻村 #停班課 #台東縣政府 #海端鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡努颱風現金救助才公告 海葵又讓高雄香蕉木瓜嚴重受損 15:122023/09/05 生活 一周天氣3變化！午後雷雨炸到下周 南部這天開始才轉晴 21:162023/09/05 生活 員林車站大漏水！12水桶塞滿大廳 台鐵員工回應了 20:432023/09/05 生活 海葵影響台8線關原段路基掏空 估6日傍晚搶通 15:442023/09/06 生活 海葵二進二出 屏東農損嚴重初估損失上億 18:442023/09/05 生活 海葵使布拉魯橋地基掏空成危橋 許淑華：列最優先工程確保村民安全 13:562023/09/05 生活 海葵颱風造成農損 農業保險即刻啟動理賠 19:322023/09/05 財經 福州大撤離！海葵致史上最大強降雨 3.6萬人緊急轉移 11:132023/09/06 兩岸 海葵及蘇拉走後 太平山遊樂區9／6上午6時起恢復開園 12:322023/09/05 生活 救災不分藍綠！ 陳其邁越洋致電饒慶鈴 助台東恢復市容 16:282023/09/06 政治 海葵釀高雄8萬戶停電 暖男兄弟檔暴雨搏命搶修 19:232023/09/05 生活 台東停電進入第3天 經部次長保證天黑前復電9成 15:322023/09/05 生活 海葵來襲遭「關島」2天 澎湖機場清晨64位旅客等開門候補 10:492023/09/05 生活 海葵致落石阻道 藤枝國家森林遊樂區預計9／8才開園 20:322023/09/05 生活 台中列入海葵颱風警戒區未釀災 盧秀燕：是有福之地 10:062023/09/05 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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