藤枝國家森林遊樂區在海葵颱風來襲前，於9月2日至4日預警性休園，由於海葵颱風為高雄山區帶來豪雨，藤枝森林遊樂區因樹海步道部分路段仍有落石阻道，預計近日搶修後，將於9月8日上午8時起恢復開園。

林業保育署屏東分署表示，所轄森林育樂場域受颱風海葵連日強降雨影響，經屏東分署積極投入人力復建後，林後四林平地森林園區、雙流及墾丁國家森林遊樂區於6日（星期三）開放，藤枝國家森林遊樂區則因樹海步道部分路段仍有落石阻道，預計於9月8日（星期五）上午8時起恢復開園，另檜谷山屋及北大武山自然步道，將在環境整備後，訂於9月11日重新開放。

林業保育署屏東分署呼籲民眾，山區天候仍不穩定，進入山區活動前，請先查詢氣象資料，並隨時注意環境狀況，各育樂場域開放情形可上台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）及林業保育署屏東分署官網（https://pingtung.forest.gov.tw/）查詢。