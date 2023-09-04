董事長葉儀晧於8月初法說會上提到，整體營運下半年優於上半年，訂單能見度隨著供應鏈庫存逐漸回到正常水位逐漸明朗，WINDOW筆電訂單已恢復正常，Chromebook表現雖不若前者強勁，但USI 2.0義隆電是獨家供應商。

葉儀晧指出2022年上下半年的現金股利，長期持有之股東，今年每股可領到8元之現金股利。

不過義隆電表示，今年情況特殊，因變動股利發放方式，會有領到三次的狀況。未來，2023年上半年股利將於今年下半，除常態性的訂單，陸續有急單挹注成長動能。另外觸控螢幕有競爭對手離開市場，未來公司滲透率將逐漸提升。第三季在急單加持之下，預計將有季增高個位數成長，為整體消費性電子產業注入一劑強心針。

此外，義隆電董事會決議，今年上半年每股配發2元現金股利，預計在10月31日發放。加計今年4月及8月已配發之年發放，2023年下半年股利將於2024年上半年發放，今後依此模式辦理，也就是自明年起，恢復股利發放二次的作業。