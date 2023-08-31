颱風蘇拉暴風圈仍影響台灣西南方近海，中央災害應變中心指出，目前海上颱風警報仍未解除，沿海地區仍有強陣風及長浪發生，呼籲民眾避免前往海邊及水域，從事觀浪及水上活動。

應變中心表示，颱風暴風圈及外圍環流影響仍影響南部地區，氣象局針對台東縣及恆春半島發布豪雨特報，年度大潮可能導致沿岸低窪地區不易排水，視潮位及降雨情形，持續加強抽水站及抽水機整備調度工作。

應變中心強調，第11號颱風海葵正向西北西移動，可能增強為中度颱風，並影響近海，各單位仍將關注颱風動態。各地方政府災害應變中心須監控掌握災情、落實各項災情查、通報作業。

至於交通狀況，應變中心表示，台鐵、高鐵、高速公路各路段均正常行駛，台9線49.6K（新北市坪林區石嘈路段）北上土石坍方，維持單線雙向通行，預計今恢復雙向通行，台23線16K＋800（台東縣東河鄉北源路段）邊坡坍方，單線雙向通行，已於今上午恢復雙向通行。

在海空運部分，今共取消11班次，國內線7班次、國際線4班次，海運則有14航線，127航次停航，金廈小三通16航次全部停航。