中央氣象局發布17縣市豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（5）日下午至晚上，宜蘭縣、台中市山區及彰化縣有局部大雨或豪雨，桃園至嘉義、花蓮地區、恆春半島及南部、台東、新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局同時針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時00分止。

對流旺盛，豪雨範圍擴大。（氣象局）

氣象局表示，台灣受颱風的影響告一段落，不過仍處於大低壓帶中，環境吹偏南風，水氣偏多，天氣也較不穩定；南部及花東地區有短暫陣雨甚至雷雨出現，而其他各地為多雲時晴，預估午後雷陣雨發展旺盛，中部以北地區及各山區雨勢明顯，有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率，平地降雨機率高，伴隨雷擊及強陣風，而山區已有連日降雨，土石鬆動，前往山區請多加注意；溫度方面，各地為31至33度。

周三至周五（6日至8日）低壓帶影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用下，東半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。