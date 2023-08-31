台北市長蔣萬安出訪上海，31日來到最後一天行程。不改此趟行程緊湊的風格，蔣萬安仍就起了個大早，前往上海濱江與在上海的台灣青年一同騎成共享單車。蔣萬安表示，上海的無樁式共享單車很不錯，在建置上相當方便且更有效率，也大讚上海自行車道非常平穩，並且有注意到行人安全及騎車舒適，讓台北未來能夠借鏡。

即使是上海行程最後一天，蔣萬安仍舊起了個大早，上午7時許就在上海濱江，與上海的台灣青年一同騎乘共享單車。只見蔣萬安一改前兩天考察時的襯衫、西裝褲搭配，改穿短袖上衣與牛仔褲。蔣萬安也直言，今天上海天氣相當好，很適合騎乘單車。

在騎完自行車後，蔣萬安也直言，上海的無樁式共享單車感覺很方便，雖然跟台灣的Youbike有點類似，但上海的共享單車沒有特定的租借站，建置上來說加更方便，「設定一個區域給大家直接停，租借上更有效益，未來台北市可以參考。」

蔣萬安也指出，上海的自行車道設計規畫相當值得台北市借鏡，不僅有不同方向的車道，更有區隔出行人專用道的部分，因此也對行人相當友善。「自行車道的路面非常平穩，除了騎車舒適外，也有注意到行人安全。」

蔣萬安說，上海的自行車規畫，很值得台北市未來借鏡，希望至少讓大家騎乘YouBike時候，不要過多干擾到一般行人，未來也會再與交通局討論相關規畫。