台北市長蔣萬安29日將赴上海進行雙城論壇，為疫情後首次實體交流。隨團的國民黨台北市議員秦慧珠表示，此次雙城論壇政治意味較淡，不僅不會和國台辦主任宋濤見面，也沒有和上海市書記會面，仍希望蔣萬安身為台灣的重要政治人物，可以向大陸表達台灣人的心聲，發揮影響力。

秦慧珠指出，至上海3天充滿鐵人行程，從早跑到晚。府會組織67人的龐大訪問團，包含9位局處首長、蔣萬安、秘書長、副秘書長及13位議員。行程鎖定在市政議題，如主論壇、3個分論壇，以及環保、生態、能源、托嬰和長照等市政建設的參訪。

她分析，與前台北市長柯文哲、郝龍斌出訪相比，蔣萬安此次出席雙城論壇的政治意味較淡，鎖定市的層級交流，不涉及政治議題。如柯文哲曾與國台辦前主任劉結一會面、座談並接受採訪，但依市府提供的行程，並沒有看到蔣萬安會與國台辦主任宋濤見面，上海市書記也不會接待或會面。

秦慧珠說，雖然蔣萬安此舉可以避免被扣紅帽子，但不免可惜，希望蔣萬安身為台灣的重要政治人物，除發揮市長的職責外，也可以向大陸表達台灣人的心聲，如為農民請命等，發揮重要政治人物的影響力。

此外，台商參與熱烈，她表示，許多台商踴躍搶進與蔣萬安的座談會，因此可以發現，許多台商都渴望有管道可以表達心聲。