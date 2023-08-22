陸委會主委邱太三今（22）日受邀到高雄演講談及國際情勢發展與兩岸關係，對於大陸是否武力犯台？他直說，國際社會關切台海和平穩定重要性，民主國家大多都反對任何用武力片面改變兩岸現狀，因此中共需慎重考量支持台海和平，以及各民主國家的反應。

行政院南服中心今天舉辦2023「南方領袖教育學院」，邀請邱太三演講。他開場便提到，兩岸議題向來既複雜又敏感，整體來說，今日來演講，對於國際情勢也許無法改變，但可以順應。

邱太三認為，國際情勢發展與兩岸關係可分幾個面向來討論，包含近期國際情勢動態、美中與美台關係、兩岸關係現況等。而太陽花事件不單純是針對服貿，讓更多人檢視台商赴大陸投資的風險議題。

邱主委更點出，國際社會關切台海和平穩定重要性，全世界50％貨櫃都要經過南海、台灣海峽，國際水域航行自由，關係到全世界國際貿易及安全性，便受到民主國家關注，因此近年來大多都反對任何用武力片面改變兩岸現狀，至於台美關係從2022裴洛西訪台、2023蔡麥會、2023賴副過境後逐漸升溫。

針對大陸通過「反間諜法」等國安法規，邱太三指出，這大幅提升國人赴陸交流風險，提醒國人赴大陸自由行應更為小心，又舉李延賀被捕一例，赴大陸拍攝到與軍事或國家安全相關設施、場景照片有可能會違反其國安法規而被捕入獄。

至於常被問到對岸是否會武力攻擊台灣，邱太三則引述前陸委會主委陳明通說的，俗語說「勇的怕猛的，猛的怕無天良的，無天良的怕神經不正常的。」然而，武力攻擊需付出代價會有多大，發動軍事戰爭，大陸也需慎重考量支持台海和平各民主國家的反應。

邱太三強調，希望能以維護兩岸和平穩定、落實民主民意、恢復健康有序交流，及團結顧臺灣為未來兩岸關係展望，呼籲陸方去除政治因素，創造良性互動空間。