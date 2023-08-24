陸委會今日公布恢復兩岸觀光旅遊相關規劃，9月1日起恢復旅居或留學海外、香港澳門的大陸地區人民得申請來台觀光；團體旅遊部分，即日起1個月內積極準備，並視陸方回應恢復團體旅遊。

交通部觀光局指出，陸籍團客來台初期限額每日2000人次；台灣旅行社組團赴陸部分，依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日2000人次原則。

觀光局表示，兩岸民間旅遊交流已暫停超過3年，雙方旅行業名單、從業人員人力配置、旅遊資源及接待能量等均有所變動，為確保國人前往大陸團體旅遊品質，將於1個月準備期間內與旅行業者討論恢復團體旅遊的應注意事項，及與旅行公會研擬符合實務的調控方式，細節確定後再向旅行業者公布。

為協助國人赴陸團體旅遊安全，觀光局說明，旅行業依規定於成行前應向旅客說明旅遊安全狀況，且每團均應派遣領隊隨團服務，遇緊急事故等旅遊安全事件，須即時妥適處理並通報觀光局。

觀光局說，考量旅行業已超過3年未接待大陸觀光團，從事第一線作業的從業人員多有異動或調整情形，為使旅行業重新熟悉陸團來台觀光相關管理法規、入台證辦理流程、陸團接待與通報及赴陸旅遊安全等事宜，預計於9月邀集相關單位辦理說明會。

觀光局指出，兩岸民間旅遊交流是雙方的重要市場，政府歡迎大陸旅客來台觀光的立場不變，此次從恢復第三地陸客來台開始，希後續展開恢復團體遊，以健康有序的方式分階段逐步恢復相關觀光旅遊交流。