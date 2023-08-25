國民黨總統參選人、新北市長侯友宜接受中天電視盧秀芳專訪，於今（25）日播出。主持人指出，選舉設定目標很重要，台灣民眾的期待，例如兩岸和平、勝選總統、下架民進黨，最後對國民黨來說，是壯大國民黨。如果要排順序，順序為何？侯友宜回應，他出來選舉最大的目的，就是守護中華民國，讓兩岸和平！

侯友宜在節目中指出，第一就是兩岸和平，因為他出來選舉最大的目的，就是守護中華民國讓兩岸和平。

第二個，他問有沒有人民第一的？因為民進黨執政這七年，不但政治無能，貪污腐敗太多，好好把它清一清。所以當總統才可以建構兩岸和平，守護中華民國，為人民解決問題，更重要把清廉政府找回來！一定要贏，贏了才能改變！

接著，侯友宜說，贏了就是政黨輪替，贏了就自然是下架民進黨，這兩個其實綁在一塊的，因為黨永遠是最小，派也永遠是最小的！

至於「壯大國民黨」，謝龍介建議不要放上去，因為國民黨壯不壯大是在於本身的做為，當一個候選人成為總統的時候，走的如果是正道，帶來和平，黨自然而然就會大；如果你走的是歪道，這個黨就會萎縮。

侯友宜也認為，謝龍介講得很對，其實我們一生當中就是團結台灣，才是我們最重要的目的，更重要是守護中華民國，讓這塊土地能夠平安，黨跟派永遠是擺在最後面的！