中美洲議會（PARLACEN）於當地時間8月21日上午，強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，我外交部22日對此表達嚴正抗議，為維護國家主權及尊嚴，決定即日起正式退出中美洲議會。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，認同外交部表達最嚴正抗議，政府也必須針對中國大陸在美國後院的拉丁美洲政治及外交勢力發展狀況確實掌握。

邱臣遠表示，認同外交部表達最嚴正抗議，畢竟我國自1999年加入成為中美洲議會的區域外永久觀察員，一直以來都是中美洲議會在推動區域和平及統合進程的忠實夥伴。

邱臣遠說，政府相關部會必須針對此提案通過，中國大陸在美國後院的拉丁美洲政治及外交勢力發展狀況確實掌握，也必須評估對台灣也參與的中美洲統合體（SICA）及中美洲銀行（CABEI）的影響。

邱臣遠強調，民眾黨會持續監督政府在中美洲之作為與佈局，督促政府秉持務實外交路線，以積極實質參與中美洲地區的經濟社會永續發展，得到中美洲的國家及人民的實質好感與關係，來增加我國在該區域之影響力。