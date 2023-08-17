問鼎推出活動限定「玫瑰愛心頂級牛豬拼盤」。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

問鼎隨餐還會附贈以宮廷爵杯和獸型觥盛裝的「玫瑰荔枝醋」。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

七夕情人節就在下周，不少情侶注重儀式感，使得聚餐需求大增。搶攻七夕商機，宮廷火鍋名店「問鼎」祭出「身穿情侶裝享和牛海陸套餐59折」的活動，邀你一同上街放閃，享受七夕浪漫氣氛。

18日至31日止，只要提前至少1日預約訂位，不限男女老幼，閨密、哥們也可以，用餐當日著同色或同款上衣、褲子、鞋子、帽子或其他服飾配件，即可享有「愛你久久和牛海陸2人套餐」只需2199元的優惠價格，原價3707元。套餐內含御廚湯底6選1(宮廷麻辣湯／美人養生湯／胡椒豬肚雞湯／重慶酸菜魚湯／花膠干貝老火湯／貴妃跳舞牛奶湯)、澳洲M8-M9純血冠軍黑毛和牛＋美國SRF極黑和牛霜降拼盤一份、美國冷藏熟成安格斯神仙牛一份、豪華綜合海鮮8品一份、綜合手工餃4品半份、綜合手工丸4品半份、高麗菜半份、福山萵苣半份、金針菇半份、老油條一份，且隨餐還會附贈以特製的宮廷爵杯和獸型觥盛裝的玫瑰荔枝醋飲一份，各分店每日限量30組，售完為止。

不僅如此，凡點購「愛你久久和牛海陸2人套餐」還額外加贈活動限定「玫瑰愛心頂級牛豬拼盤」一份(原價580元)，以A級松阪豬摺出玫瑰花型，還有美國Choice頂級牛胸腹片切搭配，就像一個浪漫的花圈，好吃又好看的鮮肉拼盤，高檔精緻，份量十足；若以單點方式點餐，只要活動期間內含2成人以上同行，提前至少一日預約訂位，同桌每成人單點消費達 1000 元，亦可獲贈「玫瑰愛心頂級牛豬拼盤」，每桌限贈一份。

問鼎斥資重金打造貼心的用餐環境，鄰桌之間保留適當桌距，還有隔屏座位讓隱私更加完善，可盡情享受兩人世界，不被旁人打擾，同時也提供包廂，適合多人閨密或哥們團體聚餐，也有2-4人桌型，還提供16款哈根達斯熱門口味冰淇淋無限暢食、天王天后級TOKUYO零重力按摩椅、兒童遊戲室，以及氣勢磅礡、金碧輝煌的造型龍椅，和精美龍、鳳袍等多款宮廷服飾讓你Cosplay拍照留念。