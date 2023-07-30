符合身分證對對碰者，到馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋用餐，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。(馬辣國際餐飲集團提供)

新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus＋選擇指定方案，全桌可享「雙蝦盛宴-基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。(馬辣國際餐飲集團提供)

圖說4 涮樂和牛鍋物選擇不同的方案，可享期間限定的「炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」，每人1份或無限續加。(馬辣國際餐飲集團提供)

問鼎皇上吉祥宮廷火鍋8月升級吃到飽988元起，可享經典手路菜、濕式熟成原塊精肉現點現切無限供應。(馬辣國際餐飲集團提供)

熊一頂級燒肉選擇指定方案，全桌可享限量的「美國見島和牛吃到飽」。(馬辣國際餐飲集團提供)

夯下去新潮和牛燒肉不限時段，選擇指定方案，全桌同享雲林北港烏魚子吃到飽。 (馬辣國際餐飲集團提供)

「狗一下居酒食堂」全桌單點消費滿1000元，即贈價值200元的「香烤鮭魚肚」1份，可累贈。(馬辣國際餐飲集團提供)

8月迎來父親節和七夕情人節，不少民眾開始計劃要帶家人和愛人吃大餐，馬辣餐飲集團旗下火鍋和燒烤等吃到飽品牌祭出不同優惠，讓民眾精省荷包也能歡慶佳節。8月1日起為期1個月，2成人(含)以上同行，只要1人身分證或健保卡號含「1、2、5、8」任二碼，數字可重複，提前至少1日預約並主動告知參加8月升級活動，即可享有胭脂蝦、藍鑽蝦吃到飽或是餐飲升級等優惠。

火鍋品牌方面，符合身分證對對碰者，馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋不限時段與方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。而新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus＋不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴-基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。涮樂和牛鍋物則是不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」，可享期間限定的「炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」，每成人1份；若選擇指定方案「極上雙和牛放題」，則可享期間限定「炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」吃到飽。

問鼎皇上吉祥宮廷火鍋8月平日限定688或788元吃到飽方案，無限量提供美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹肉、屏東活菌豬五花、豬梅花與帶骨嫩雞腿等，另有十三香滷味、新鮮蔬果、鮮菇、手工丸餃；湯頭部分可選宮廷麻辣鍋、美人養生鍋、胡椒豬肚雞鍋和貴妃跳舞牛奶鍋，還有溫潤滋補的「花膠干貝老火湯」、酸爽開胃的「重慶酸菜魚鍋」。

8月升級吃到飽988元起，可飽嚐788元的所有品項外，另有多道經典手路菜、濕式熟成原塊精肉現點現切，還有日本A5和牛雪花、美國SRF極黑和牛霜降、澳洲M8~9＋冠軍黑毛和牛、北海道生食級大干貝、紅條石斑、巨大黑虎蝦等多款海陸頂級好料無限供應，還吃得到水果玉米、日本山藥、水蓮等產地直送的新鮮時蔬，16種哈根達斯和多款果汁、茶飲暢享。

另外在燒烤品牌方面，熊一頂級燒肉不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享限量的美國見島和牛吃到飽或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。哞哞屋和牛燒肉不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶。而夯下去新潮和牛燒肉則是不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌同享雲林北港烏魚子吃到飽。

在日料品牌「狗一下居酒食堂」，則是不限時段，全桌單點消費滿1000元，即贈價值200元的「香烤鮭魚肚」1份，可累贈。

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