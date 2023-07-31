暑期美食盛事「台灣美食展」將於8月4日至7日在台北世貿一館登場，天成飯店集團旗下各餐飲品牌推出中西美食餐券，包括台北米其林餐盤推薦頂級牛排套餐、自助餐、烤鴨、合菜、泰國菜與港點等餐券下殺5.5折起，此外還有平日聯合住宿券六館擇一2.2折起，全台最美飯店瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食1.9折起，一卡皮箱就可以入住露營車度假的桃園朋趣一泊四食2.9折。

台北天成大飯店翠庭推出原價值5,808元的招牌四人烤鴨合菜，超值價6.2折優惠3,600元，除了經典的片皮鴨三吃外，還有燒臘拼盤、主廚精選料理四選一、港點、時蔬等豐富菜色。廣受消費者喜愛的百合西餐廳亦推出平日商午套餐券，一套5張1,500元，平均每張300元，即可享受美味套餐。

台北花園大酒店饗聚廚房自助餐，平日自助午晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折，平均每客只要780元，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴。喜愛泰國菜風味的饕客則可選花園thai thai商業套餐券一套5張2,000元，享受平均每客400元的超值優惠。

曾獲米其林餐盤推薦的PRIME ONE牛排館，則推出平日商業午餐券一套5張5,000元，以7.7折即可享受每客價值1,298元的商業午餐，此外還有選用美國Prime等級牛排，以濕式熟成45天的12盎司肋眼牛排雙人套餐4,180元，下殺7.8折。

位於信義區的天成世貿國際會館翠庭餐廳，推出烤鴨與港點優惠餐券，年銷上萬隻的明爐櫻桃鴨三吃餐券1,980元，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理，廣受好評的粵式港點兌換券每張700元，可兌換六道港點最高總價值1,276元。天成文旅華山町的超人氣網美餐廳華山町餐酒館，此次推出饗食通用券，一組2張共2,000元，等同每張券1,000元可享餐飲折抵1,500元消費使用，購券直接放大金額抵用，亦可自由選擇消費品項。

除美饌饗宴外，天成飯店集團旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅蜂巢、天成文旅華山町、嘉義天成文旅繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出超優惠聯合住宿券最低2.2折起，平日聯合住宿券六館擇一住宿，包含早餐每張售價3,200元最高總價值14,410元，下殺2.2折。旅展限定加碼好康，憑券入住天成文旅蜂巢加碼不分平假日均可使用，憑券入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，憑券入住嘉義天成文旅繪日之丘則可住宿四人溫馨家庭房，成為旅遊計畫首選。台北花園大酒店的Taipei Garden SPA亦同步推出5.4折起的SPA課程。

位於花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店則推出平日週一至週五雙人住宿券，二擇一可選城堡溫馨家庭房或親子溫馨家庭房，一泊二食每張10,999元，以及平日莊園溫馨家庭房雙人住宿券每張14,900元，兩款住宿券皆為家庭房兩大床，可加人加價，假日入住加價1,000元、大假日入住加價2,000元，搭配一泊二食豐富的早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108個泡湯戲水池等體驗。酒店館內YAWARD SPA同步推出單人60分鐘二堂課程商品，超值7.1折優惠價5,500元，在繁忙的生活裡，享受身心靈的寧靜與自然放鬆，體驗花蓮的質樸慢旅行。

桃園的頂級豪華露營體驗，朋趣露營車首次於台灣美食展開賣，推出雲端號露營車平日雙人住宿體驗8,800元，車內配備一大床、兩小床，且享一泊四食，持券亦可加人加價，或選擇加價400元升等曙光號，加價600元升等天馬號，輕鬆拎著行李箱即可入住享受全包式奢華露營體驗，遠離城市喧囂享受被滿山綠意環繞的休閒度假。