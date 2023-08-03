三星推出新款摺疊機Galaxy Z Fold5、Z Flip5，燦坤全台實體門市及線上購物網8月4日中午12點開放預購，自8月、4日至8月13日限時10天預購期間，燦坤集合重重優惠推出獨家「星動摺疊大禮包」，最高現金優惠達4萬2800元。

此外，與摺疊機同步發表的新款裝置還有Tab S9系列平板、Watch6系列手錶，燦坤同步開放預購中。活動期間，預購三星Z Fold5、Z Flip5摺疊手機、S9系列平板、Watch6系列手錶就送「涓豆腐千元免費料理兌換券」；於9月底前入手三星任一新機，憑消費發票即可參加「PS5 主機 -《漫威蜘蛛人2》限量版同捆組」抽獎活動（市價2萬780元）。

燦坤「星動摺疊大禮包」會員專享方案，不僅有4重原廠登錄好禮，預購期間至燦坤購機使用指定付款方式（台新銀行燦坤生活聯名卡、永豐銀行UP分期2.0）再享獨家限量好禮3選1：5%燦坤K幣及3千元現折回饋、JustCare行動裝置1年期保險、或是最高Buds2 Pro耳機星動購機禮（市價7490元），尊榮交機加碼送2%燦坤K幣。網路商城及Surpass會員預購使用台新銀行燦坤生活聯名卡付款，最高送4200元全館商品兌換券及3000燦坤K幣，Surpass會員再贈送限量Buds2耳機星動購機禮（市價4990）。

凡預購三星Z Fold5、Z Flip5、Tab S9系列新機，刷指定銀行信用卡享3／6／8期0利率，加購WiFi-6路由器另享最高5折起優惠，加購Watch6系列新品還可現折3000元，而加購Watch5 Pro、Buds2、Buds2 Pro則可現省2000元。另外，預購期間持三星手機至門市舊換新估價加碼10%，最高可折抵2萬元；搭配電信資費享最高補助1萬4100元。

首款IP68防塵防水等級認證的Galaxy Tab S9系列旗艦平板，同樣推出獨家「星動大禮包」預購優惠，使用指定付款方式並至門市交機，最高送11%燦坤K幣或Buds2耳機+行動電源組；使用其他支付方式則享最高7%燦坤K幣回饋。全新Galaxy Watch6系列預購不限支付方式，最高加碼送7%燦坤K幣。