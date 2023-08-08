宜蘭三星警不到2小時即逮獲2名山老鼠及贓物。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭陽溪驚現山老鼠竊逾3萬元珍貴漂流木，三星警不到2小時逮2人。

宜蘭縣警察局三星分局英士派出所所長葉文獻6日晚上6時許巡視轄內風災後情形，看到蘭陽溪河床停放1台可疑車輛，警覺有異，遂於制高點處埋伏，果然發現2名山老鼠將河床上珍貴漂流木搬運至該車上，緊急通報同仁，不到2小時即攔獲該車；全案將陳、田2嫌依侵占罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

因颱風過境，葉文獻巡視風災後情形，看到台7線93公里處下方蘭陽溪河床停放1台可疑廂型車，依其敏銳的觀察力及經驗判斷警覺有異，果然於制高點發現40餘歲的陳嫌與20餘歲的田嫌，將河床上林木搬運至該車上，於是立即通報所內員警初志強、蔡明輝與牛鬥所所長許維棟、警員余璨光，分別設置攔截點。

查扣台灣扁柏2塊、紅檜3塊與紅檜枝削材1批等價值逾3萬元的珍貴漂流木，及作案工具鏈鋸等贓證物。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

查扣台灣扁柏2塊、紅檜3塊與紅檜枝削材1批等價值逾3萬元的珍貴漂流木，及作案工具鏈鋸等贓證物。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方最終於晚上7時25分在大同鄉牛鬥橋上攔獲該車，並查扣台灣扁柏2塊、紅檜3塊與紅檜枝削材1批等價值逾3萬元的珍貴漂流木，及作案工具鏈鋸等贓證物；全案將陳、田2嫌依侵占罪嫌移送宜檢偵辦。

三星分局表示，林木生態保護為國家重要政策，已將盜伐、侵占林木案件列為查緝重點，並設有「檢、警、林」平台，共同偵辦盜伐林木案件；呼籲民眾在山區發現可疑人、車，可隨時向警方舉報，讓警民合作共維治安，也為國土林木保育盡一份心力，一同維護森林資源。