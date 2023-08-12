受卡努颱風來襲道路中斷被迫關園，9日恢復營運後今天迎來第一組客人。清境農場提供

清境農場劇場下午劇場演出時雖飄著小雨仍不減遊客興致。清境農場提供

台14線8日打通後，9日仁愛鄉恢復正常上班，最受小朋友喜愛的清境農場羊咩咩也在其粉專報平安，但根據清境農場今天透露，恢復營業第一天到園參觀人數是18人，今天已經增加到159人，但原本滿房的訂房數字，從卡努颱風釀災至今，訂房數依舊是「0」！

卡努颱風重創南投仁愛鄉，縣府原本要從11日起連續3周舉行兩天一夜天空步道夜間導覽相關活動，因風災路斷被迫延期，雖9日道路勉強打通可以限制性通車，但已經讓清境旅宿業者苦不堪言，不但原本應該大爆滿的遊客人數銳減，住宿率更是慘！

清境農場最具指標性的清境農場副場長王仁助就說，隨著8日台14線主要聯外道路打通，9日仁愛鄉恢復正常上班，清境農場開始出現遊客，從第1天的18人、第2天增加到100人，昨天跟今天適逢周六假日，再增加到187跟159人，旅遊人數逐漸增加中，可惜國民賓館住宿數字依舊是「0」！

雖然旅遊住宿旺季因風災肆虐導致遊客銳減，訂房延期至今尚未恢復，但王仁助表示「道路剛搶通路況不佳，希望隨著路況逐漸改善，遊客人數也會逐漸恢復，清境農場願當地區永續經濟的領頭羊，帶動災區經濟復甦的力道， 讓大家的生活早日回到正軌。」

擁有80個會員的南投縣清境觀光協會理事長張宏毅表示，松雪樓跟國民賓館是清境地區指標性訂房代表，他坦言清境是老牌的觀光景點，原本就有登山山友或親子等固定客層，隨著道路搶通後「加減有客人」，但是要恢復夏天旺季7~8成以上恐怕還要一段時間，雖然希望會員們盡快恢復訂房業績，但仍不忘提醒旅客「路況尚不佳，用路小心！」