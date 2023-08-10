農糧署統計，縣市受創部分，以南投縣損失1億7,241萬元（占78％）、屏東縣損失2,277萬元（占10％）、苗栗縣損失1,063萬元（占5％）、台中市損失764萬元（占3％）及高雄市損失674萬元（占3％）較為嚴重。
農糧署統計，農產估計損失金額1億3,995萬元，農作物被害面積1,502公頃，損害程度22％，換算無收穫面積324公頃，受損作物主要為百香果，被害面積156公頃，損害程度20％，換算無收穫面積31公頃，損失金額2,201萬元，其次為檸檬、木瓜、甘藍及食用番茄等。
畜牧司統計，畜產估計損失金額77萬元，受損畜禽主要為雞。
農業部統計，民間設施估計損失金額8,099萬元。主要有一，農田流失及埋沒：估計損失金額6,860萬元，主因南投縣農田埋沒及流失67公頃，苗栗縣農田埋沒5公頃。二，農業設施：估計損失金額618萬元，主因塑膠布溫網室受損。三，畜禽設施：估計損失金額621萬元，主因畜禽舍半倒。
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