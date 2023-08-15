農業部專案進口蛋藥殘再度超標，食藥署今(15)日公布最新邊境檢驗不合格名單，其中巴西進口的帶殼蛋和冷凍蛋液各一批分別檢出抗生素和農藥超標，距離上次5批土耳其雞蛋檢出國內禁用的抗生素硝基呋喃代謝物僅間隔1個月。農業部表示，本次不合格的巴西進口蛋都已退運處理，不過對國內消費影響不大，相關損失交由進口方與對方來求償。

本次食藥署邊境檢驗不合格名單中包含「台農投資股份有限公司」進口的一批2萬2200公斤巴西冷凍蛋液，不合格原因為檢出殘留農藥芬普尼(芬普尼及芬普尼代謝物總和)0.1ppm。

另外，超思有限公司從巴西進口一批8萬3860多公斤的帶殼蛋，不合格原因為檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。

環保署毒物及化學物質局指出，芬普尼會出現在雞蛋中，可能原因在於作為環境用藥卻被不當用於禽舍除蟲，結果被雞隻攝入；而在動物實驗中發現，芬普尼攝入會增加甲狀腺癌風險，也可能對肝、腎等造成危害。

而氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮；雞蛋會檢出殘留抗生素原因，大多是因為雞農未待病禽停藥期滿趕著出貨所致。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，因為雞蛋在海關就被檢出藥殘超標，一定會按照規定退運，台農投進口的液蛋對民間殼蛋消費沒有影響，台農投也會比照先前土耳其那次和對方求償；超思是民間貿易商，進口的殼蛋用於自行銷售，和倉儲並沒關係。

是否巴西雞蛋不得再於本專案進口？李宜謙說，因為進口雞蛋是採逐批檢驗，巴西可能下批檢驗時就合格，本次應會以個案來處理。

陳吉仲表示，若進口雞蛋被檢出藥殘不符合規定，一定照規定處理，都不得進來，目前國內殼蛋、液蛋、蛋粉等都有達到6000萬顆安全庫存量，進口雞蛋主要都提供給加工業者，專案進口雞蛋在8、9月分別都有700-800萬顆進口，每天國內產量約2270多萬顆，一定可以滿足國人需求。

李宜謙說，巴西與土耳其兩國因爲有這次藥殘不合格的案例，已不再向這兩國下單訂購雞蛋，目前以美、日、澳、泰為主要進口國家。