針對南投縣政府圖卡近日稱「下午水保署雖有示警鄉公所，但晚上水保署南投分署長與鄉長仍一起用餐，顯見水保署並不認為雨勢會造成傷害」，並非事實，農業部水保署表示，卡努颱風期間共發布土石流及大規模崩塌警戒預報15報次，南投分署長前往拜會鄉長，主動提醒鄉長請特予重視預作疏散避難準備，呼籲外界勿錯誤扭曲主動積極通報作為。

水保署表示，卡努颱風自中央氣象局8月1日20時30分發布海上颱風警報起，農村水保署暨所屬分署即同步開設緊急應變小組，持續監控颱風動態及氣象情資，並依據實際降雨及預測雨量，適時發布土石流及大規模崩塌警戒，提醒地方政府必要時提早進行預防性疏散。中央災害應變中心撤除後，農村水保署仍依規定，持續進行各項警戒發布及通報作業，直至解除全部土石流及大規模崩塌警戒後，始撤除應變小組。

針對8月3日當日警示疏散情形，水保署還原，當天針對南投縣仁愛鄉發佈土石流黃色警戒34條，並依據氣象局預測雨量未來可能達紅色警戒，故預報單加註入夜提醒，建請地方政府提早進行預防性疏散，同時傳真地方政府、發布新聞稿、網路公開、電話、簡訊、細胞廣播等多元方式通知相關人員及保全住戶，故南投縣政府指稱「水保署並不認為雨勢會造成傷害」並非事實。

經查南投縣仁愛鄉保全住戶計464人，卡努颱風期間於8月3日未進行疏散，8月4日疏散64人，至8月5日疏散94人，顯未落實疏散避難防災作為，後續水保署將再邀集各鄉鎮區長，辦理防災講習以強化地方政府防災疏散避難作為。