【立綱氣象報報】低壓帶影響到明天 中部以南陣雨多

受到低壓帶影響，明（18）日天氣還是不穩定，南部整天不定時有雨，清晨到上午這段期間可能雨勢最為猛烈，其他地區則是午後降雨較多，預估下周日（8/20）開始天氣好轉，趨於午後陣雨為主的型態。專家指出，下周可能會有熱帶系統或颱風發展，不過往日本方向靠近的機會較高，暫時還不會有颱風影響台灣。

氣象局表示，明日南部多雲有雨，白天高溫約29、30度，其他地區約31到33度左右。受到低壓帶影響，各地降雨機率偏高，易有短延時強降雨，南部整天有陣雨或雷雨，尤其清晨到上午雨勢顯著，恐有局部大雨，其他地區上半天多雲透光，午後熱力作用影響，可能有局部大雨，要提防雷擊、強陣風，甚至可能積淹水。

氣象局分享未來一周降雨趨勢，要到20日天氣才會逐漸穩定，不過午後仍然容易有陣雨。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員趙竑指出，周六（8/19）水氣略減，量值、範圍都會變小，不過西半部還是有局部陣雨或雷雨，東半部則多雲到晴，各地午後皆有機會降雨；預估下周日到下周三（8/20~8/23）太平洋高壓增強，天氣漸趨穩定，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

至於未來是否會有颱風生成？氣象局指出，台灣目前處於大低壓帶當中，容易有熱帶系統消長，下周過後要留意熱帶系統或颱風的發展；臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日則發文指出，下周日本南方海面可能會有熱帶擾動或颱風，目前觀測趨向日本的機會較高，暫時不會有颱風影響台灣，但也不排除後續預報會有變動，要再多觀察。