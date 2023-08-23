今天是24節氣的處暑，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，近山區仍可能有大雷雨伴隨劇烈天氣，類似的天氣型態將持續到下周二（29日）。氣象專家吳德榮指出，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面被「季風低壓」環流籠罩，有3個熱帶擾動醞釀；至於何時會有颱風生成，氣象局表示，這周不會有颱風發展，下周可再觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今日至下周二水氣少，天氣晴熱，太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有大雷雨伴隨劇烈天氣。今各地氣溫：北部23至36度、中部24至36度、南部24至36度，東部23至37度。

最新模擬顯示，未來一周太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面被「季風低壓」環流籠罩，其中有多個熱帶擾動醞釀。日本南方海面的第1個擾動沒有發展，第2個擾動在菲律賓東方海面；下周一（28日）第2個擾動仍在菲律賓東方海面調整，第3個擾動則在呂宋島東方及台灣東南方海面打轉後，下周一接近巴士海峽；各國模式之間存在不小差異，需再觀察。

氣象局也表示，這周看起來不會有颱風發展，位於菲律賓東北方海面的擾動發展條件沒那麼好，下周可持續觀察。