中颱蘇拉持續逼近台灣，中央氣象局昨深夜發布蘇拉海上颱風警報，最快在今天下半天發布陸上颱風警報，預估警戒區包括南部、恆春半島、東南部以及澎湖；暴風圈侵襲各地機率，恆春最高達84％，其次是蘭嶼80％，高雄市及屏東縣逾70％，台南市、台東縣及綠島超過60％，澎湖也有55％。明後天（30、31日）是蘇拉影響台灣最明顯的時間，東半部有局部大雨或豪雨，北部、南部也有短暫陣雨。

蘇拉颱風今天清晨5點中心位置在鵝鑾鼻東南方約460公里海面上，以每小時13公里向西北移動，暴風圈逐漸接近巴士海峽；近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑150公里。

氣象局最快在今天下半天發布陸上颱風警報，預估警戒區為南部、恆春半島、東南部及澎湖。根據氣象局資料顯示，蘇拉暴風圈侵襲各地機率，恆春最高達84％、蘭嶼80％、高雄市72％、屏東縣70％、台南市64％、台東縣63％、綠島61％、澎湖55％。

氣象局指出，明後天是颱風影響台灣最明顯的時間，東半部可能有局部大雨或豪雨，北部、南部也有短暫陣雨；周五仍受颱風外圍環流影響，各地有短暫陣雨。