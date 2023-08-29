蘇拉持續逼近，預估接近台灣時將重返強颱，近中心附近的區域「要特別小心」。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，蘇拉明天將通過台灣南端近海，周四進入台灣海峽南側；吳強調，其「不確定範圍」廣達600公里，也就是變數極大，南台灣民眾一定要做好防颱準備！

最新模式模擬，蘇拉繞完圈後開始轉向西北，後面的海葵也開始朝西北西前進，雙颱的距離、大小成為互動關鍵。吳德榮指出，周五起「藤原效應」產生，不過程度或大或小，目前相當分歧，還需要再觀察。

蘇拉移動過程中，明起東部、屏東有明顯降雨，風力也會逐漸增強；西半部因地形屏障，南部地區要到明晚才會感受到風雨。預估周四是蘇拉對台影響最大的時間，直到下周日（9月3日）恐怕都還會因颱風速度緩慢，產生影響。

水氣移入，今東半部陣雨機率增。西半部維持晴朗炎熱，北部轉多雲偶有短暫雨，中南部近山區中午過後有雷陣雨。各地氣溫：北部23至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至37度。