台中市4日停班停課一天，人潮湧入百貨賣場，新光三越美食街擠滿人潮。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助Buffet特送上海葵平安日限定活動，午餐時段湧入超過200人。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市4日停班停課一天，人潮湧入百貨賣場，廣三SOGO主題餐廳候位至少要30分鐘以上。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市4日停班停課一天，人潮湧入百貨賣場，新光、大遠百排隊要進停車場車龍綿延。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

因應海葵颱風來襲，台中市今（4）日停班停課一天，由於風雨不大，各飯店、百貨賣場正常營業近午開始人潮湧現，七期新光三越、大遠百周邊車龍綿延，用餐時刻人潮爆增3成，動輒排隊候位要30分鐘以上。

台中市4日放颱風假，許多民眾趁颱風假到百貨逛街、看電影，飯店餐廳更是民眾們颱風天用餐首選，近午時分，有民眾PO文『靠腰』新光、大遠百排隊要進停車場車子排隊排到看不到頭尾；還有網友PO出住家附近網紅餐廳外頭圍滿候位、等外帶的人潮直言「這就是台中人的颱風假。」

西屯區一家飯店順勢推出海葵平安日限定活動，在自助Buffet推出出示身分證有『1、4、7、2』，或是姓名中有『海、葵』或同音字，於用餐前主動出示證件予服務人員確認，即可享每一個字現折100元，最多可折抵餐價600元優惠，單單午餐時段就湧入超過200人來用餐。

中友百貨指出，中午開始湧現車潮與人潮，地下停車場在12點左右已經客滿，美食街也湧現用餐的人潮，客席區呈現幾近滿座，另，海底撈火鍋中午已經客滿，下午2點左右候位的組數約有50組，大約需等2小時，8F湯姆熊歡樂世界也呈現客滿的狀態，許多家長帶著小朋友到室內的遊樂場遊玩，預估下午開始逛街人潮會再增加。廣三SOGO指出，人潮比平時假日還要多3成，主題餐廳候位時間動輒少30分鐘以上。