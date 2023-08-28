蘇拉颱風逼近，明（29）日各地大多為晴到多雲，中南部地區及北部山區午後有局部雷陣雨，不過陣雨降雨範圍減小，東半部及恆春半島的降雨則是越晚越多、雨勢越晚越大。氣象局表示，蘇拉颱風預計今晚發布海上颱風警報，最快明天下半天發布陸上颱風警報，預估周三、周四（30日、31日）最接近台灣，也是影響天氣最顯著的時間點。氣象達人彭啟明提醒，雖然目前預測颱風中心可能不登陸台灣，「但還是請可能被暴風圈碰觸之地，提早做好準備」。

氣象局分析未來各地降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地大多為晴到多雲，午後雷陣雨受颱風外圍沉降影響，降雨範圍減小，中南部地區及北部山區仍有局部雷陣雨的機會，隨著颱風逐漸接近，東半部及恆春半島的降雨明顯增加，雨勢越晚越多；氣溫方面，感受高溫悶熱，白天普遍為33至35度，大台北地區、南部近山區及花東縱谷局部溫度還會再更高一些，有機會來到36度以上，中午前後紫外線偏強。

氣象局預測蘇拉颱風各地風力趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三、周四各地天氣皆不穩定，尤其東半部地區及南部山區雨勢最持續、明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率。周三颱風強度將達到顛峰，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部及南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，桃園至彰化局部有較高溫度，感受高溫悶熱；周四颱風稍減弱，東半部及南部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣象局提醒颱風來襲時，新北至台南、澎湖沿海有年度大潮。（氣象局提供）

周五、周六（9月1日、2日）受颱風外圍環流影響，台灣附近水氣多，各地有局部短暫陣雨；下周日、下周一（3日、4日）西半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。