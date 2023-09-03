隨著今年第11號中度颱風「海葵」逐漸接近，迎風面東半部、恆春半島地區風雨已明顯增強。中央氣象局表示，海葵下午3時40分颱風中心於台東東河登陸，打破台灣長達4年、總計1472天無颱風登陸的紀錄。

氣象局預報員劉宇其表示，颱風中心稍早已經通過綠島北方近海，綠島已經出現16級的強陣風，台東成功也測得15級強陣風，風勢相當的強，花蓮富里也測得12級強陣風，北部、宜蘭沿岸也有8-10級強陣風出現。

今天下午東部風力會達到最強，北部及中南部沿岸地區等沿岸風勢也會逐漸增強，今日傍晚颱風進入西南部後，預計今天入夜後雲林以南會出現10級強陣風，尤其南部更可能達到11級，風雨的感受會逐漸明顯。

氣象局預報員劉宇其表示，颱風中心稍早已經通過綠島北方近海，綠島已經出現16級的強陣風，台東成功也測得15級強陣風，風勢相當的強，花蓮富里也測得12級強陣風，北部、宜蘭沿岸也有8-10級強陣風出現。（截取自中央氣象局YuoTube直播畫面）

劉宇其說，當颱風眼通過時必須特別注意，因為颱風眼中心的對流發展相對較弱，通過時風雨會有暫時停下的跡象，通過後就會再帶來強烈風雨，風雨強度可能比第一波更強，不可因為風雨暫時停止而掉以輕心。

此外，今天降雨區域主要在東部，南部山區雨勢也會變大，明天清晨時降雨趨勢有往南部靠近的現象，上述地區今晚會有局部大雨或豪雨出現。

劉宇其指出，今天颱風路徑仍以偏西通過台灣上空，明天凌晨進入台灣海峽後速度會有明顯放緩，預計周二才會到華南沿岸，本島脫離暴風圈要到明晚之後，澎湖、金門則要到周二上半天，預計台灣周二深夜才會解除全部颱風警報，但解除時機要視離開時間和颱風強度而定，預報的不確定性仍相當高。