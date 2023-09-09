蘇有朋看不出已49歲。（TVBS提供）

蘇有朋上次到台東已是30年前的事。（TVBS提供）

林心如（右）一見到蘇有朋就興奮給予擁抱。（TVBS提供）

蘇有朋（右）與好友林心如暢聊談心。（TVBS提供）

周興哲（左起）、林心如、陳昊森、章廣辰、楊謹華、陳意涵、郭雪芙在《光開門就很忙了》一同經營民宿。（TVBS提供）

TVBS《光開門就很忙了》明（10日）播出第12集，邀請店長林心如的多年好友蘇有朋蒞臨，49歲的蘇有朋一現身，凍齡外貌令人驚艷。他透露上次到台東，是30幾年前小虎隊巡迴演唱，這次參與《光開門》興奮到早上5點多就起床，聊到與成員們之間的相處，他說：「就像一家人，彼此信任。」

林心如與蘇有朋首次合體實境節目，蘇有朋談起當時一收到林心如的邀約，便毫不猶豫地答應了，並表示即使與她很久不見，彼此間依然非常熟悉與信任。林心如當天一見到蘇有朋就興奮給予擁抱，成員們也熱情湧上幫忙拿外套、搬行李，一人被7人服務，讓原以為來當小幫手的蘇有朋不習慣，有點受寵若驚。

蘇有朋在收工後，被店長林心如邀請一起聚在女子宿舍裡聊天，他透露：「那天收工後心如立刻訊息我，請我洗完澡後過去跟她們聊天，我真的沒想到我的女生宿舍初體驗竟然一點也不尷尬，而且很有安全感。」

蘇有朋曾在實境節目中擔任過廚師，任何崗位對他來說皆易如反掌，這次主廚周興哲端上精心擺盤的咖哩飯，竟成功讓「細節王」蘇有朋讚不絕口。準備房務時，蘇有朋再度爆發細節魂，提醒房務總管陳昊森：「小朋友的水與毛巾需求較大，需要多準備。」讓陳昊森學了一課，了解到貼心的房務必須根據客人不同的需求來量身打造。