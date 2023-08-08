資深女歌手高勝美，昔日唱紅《笑擁江山夢》、《千年等一回》及《青青河邊草》等八點檔金曲，不僅讓她被封為「高八點」，精湛唱功更一舉曾奪下金曲歌后殊榮，淡出演藝圈多年的她，已經鮮少在螢光幕前曝光，不過日前參加友人婚禮時的照片曝光，54歲的凍齡樣讓外界驚艷不已。

台語歌壇天后蔡秋鳳昨(7日)曬出參加友人喜宴的照片，身旁坐的居然是久未露面的高勝美，只見兩人輕倚著彼此，對著鏡頭露出一抹微笑，高勝美更嘟起小嘴，作勢要親吻蔡秋鳳，親暱舉動看出兩人的好交情，而高勝美雖然已經54歲，但不見歲月在臉上留下痕跡，堪稱是演藝圈美魔女，由於好友難得相聚，蔡秋鳳興奮吐露心聲：「在婚禮見到已好久不見的好朋友高勝美，阿美 ，想起剛出道的種種回憶，才發現時間過的太快了啦」。

眼見兩位歌后合體，網友紛紛留言：「高勝美以前就很美又有氣質唱歌好聽~現在更美」、「阿美看起來還是沒有改變，跟你每一樣都不會老」、「回到瓊瑤小說年代」、「兩位跟美少女一樣青春美麗」、「好久不見高勝美，2位美魔女都好美」、「超愛聽你們的歌」。

高勝美2年前被爆在大陸安徽的農村開唱，不僅舞台簡陋，由於當天天氣寒冷，還只套上羽絨衣就上台演出，加上唱酬僅200元台幣，貴為歌壇天后卻得到這般待遇，似乎顯得過於狼狽，不過她倒是澄清少高達20萬人民幣（約86萬台幣）。