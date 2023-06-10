「苦情歌后」蔡秋鳳出道44年，憑著獨特的聲線成為台語歌后，但感情生活成謎，公開的戀情僅3段，與新加坡螃蟹富商的戀情最為人所知。近日她上節目罕談該段戀情，突然哽咽地說：「這一輩子我想嫁的就是他。」

蔡秋鳳在節目《女人我最大》回憶跟新加坡富商相識相愛的過程，原來當年她飛到國外辦演唱會，贊助商正是對方，兩人透過經紀人牽線認識，不過隔天蔡秋鳳就飛回台灣了，想不到隔個3天，男方突然飛來台灣找她，逐漸產生好感，但又考慮遠距離和家人的顧慮，蔡秋鳳沒有馬上接受這段戀情，男方得知後，買了八張商務艙機票，招待蔡秋鳳全家到新加坡旅行，順便認識他，相當有心。

此時，蔡秋鳳突然感傷了起來，哽咽地表示：「說實在的，他是我要嫁的人。」對於在不對的時間遇到對的人感到無奈。被問到分手的理由，蔡秋鳳透露兩人的價值觀差很多，交往8個月便告吹，原來當時38歲的男方，興趣是賺錢、買房子，非常投入在工作之中，而她比男方年長很多歲，在演藝圈工作已久，比較想要把步調放慢。

不過，兩人至今都有連絡，而且都是未婚，前陣子蔡秋鳳飛到新加坡辦演唱會，接到男方的來電說要送她螃蟹，還說：「我們可不可以像謝霆鋒這樣子分分合合？」言下之意就是提復合，蔡秋鳳開玩笑地回：「既然你說要合，你先把你的財產過一半給我，給我安全感！」沒把未來的發展說死。