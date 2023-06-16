陸軍官校建校 99 周年，今(16日)舉行校慶，國防部長邱國正親自校閱地面部隊。但外界也關注，總統蔡英文今年再度缺席，自上任以來，僅2016年去過1次校慶。前立委沈富雄表示，陸軍官校曾培養出中共的黨國元老，蔡英文可能是覺得此事「有一點敏感」，而躲起來、不去，這是一個遺憾。

沈富雄今在政論節目《少康戰情室》表示，不排除蔡英文認為官校「有一點敏感」，因為陸軍官校的歷史很久遠，也分為數個階段，最早期還訓練了很多中國共產黨的黨國元老，很多大牌的、元帥級的人物都是從黃埔軍校出來。

但沈富雄認為，厲害的政治人物就是要把艱困的任務，扭轉成機會，蔡英文應該要去跟現在的官校學生講過去、現在、展望未來，「好好講一下，我們就佩服你是好的國家領袖，你躲起來了，你不去了，我覺得這是一個遺憾」。

沈富雄也指出，現在外界看不起軍人、不想當兵，陸軍官校也是夾在校慶要表現一片歡樂，但又要讓大家看出軍人的尊嚴，所以才恢復正步，還是新、老兩種正步一起表演。沈富雄也感慨，在台灣當軍人面對國家的處境，到底要打還是不打、會死還是不會死，真的是夾雜在很複雜的心境裡頭，很令人同情。